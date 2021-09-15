Muharrem İnce : Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde 'çatı aday'a karşı olduğunu belirterek, "Bence Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar, Muharrem İnce ayrı aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Ama bu adaylar seçim ikinci tura kalırsa kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hafta sonu Ankara'da yapılacak partisinin olağan kurultayı öncesi basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İnce, 4 Eylül 2020'de çıktıkları yolculukta son dönemde çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyerek, "Neden hızlandırdık? Çünkü erken seçim dedikoduları var. Biz açıkta kalmak istemedik, seçime girmek istiyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Cumartesi günü büyük kurultayımızı yapıyoruz. Önceki gün bütün örgütlerin önüne sandık kurduk. 'Genel başkan adayı olmak isteyen varsa buyursun gelsin aday olsun' dedik. Biz bir yol açtık. Türkiye'de bir devrim yaptık. Bir başlangıçtır, bir öz güvendir, bir yola çıkıştır bu. Delege ağalığına son verdik" dedi.

İnce, partiyi kurduktan sonra CHP ve Millet İttifakı ortaklarının kendisine bakışıyla ilgili soruya, "Herkes dostları arasına giriyorsa biz de dostu sayılırız, biz de düşman değiliz" dedi. İnce, baskın seçim görüp görmediğine ilişkin soruya da "Ben baskın bir seçim görmüyorum. 2222'nin sonbaharından önce seçim ön görmüyorum. Çanakkale Köprüsü'nü açmadan seçime gitmeyecektir" diye cevap verdi.

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Ersin ERCAN-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri