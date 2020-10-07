Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz
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Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz

07.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:17
Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Konya'da esnafı ziyaret etti.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Konya'da esnafı ziyaret etti. İnce, "İmece usulü her birimiz sırayla otobüsün deposunu dolduruyoruz. Emek harcıyoruz, biz para harcamıyoruz. Zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, imece usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz. Her seçiş, bir vazgeçiştir. Biz rahatı seçmedik. Biz zoru seçtik" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında bugün önce Karaman'a, sonra da Konya'ya geldi. Konya'da Mevlana Meydanı'nda halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamındaki şehirlerde düzenledikleri programların finansını imece usulüyle karşıladıkları belirtti. İnce, şöyle konuştu: "Biz memleket hareketinin kurucular kurulu 50 kişiyiz. 1 depo benzin 3 bin TL. 1 depo benzinle de 1000 kilometre gidiyorsunuz. 50 kişi birer depo doldursa, 50 bin kilometre yapar. Dünyanın da çevresi 40 bin kilometre. Dünyayı dolaşsak birer depoyla 10 bin kilometre de artar. Yemeği nereden yiyoruz? Dün Aksaray'da, Aksaraylılar dolma yapıp getirdiler. Şimdi de bir Konyalı etli pide arabaya koyacak. Otel parasını da cebimizden verdik. 5 yıldızlı otellerde de kalmıyoruz. Plaza tutmadık, uçak kiralamadık, helikopter kiralamadık. 10 yaşında bir araba, 1 yıllığına kiraladık. İmece usulü her birimiz sırayla depoyu dolduruyoruz. Emek harcıyoruz biz, para harcamıyoruz. Zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, imece usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz. Her seçiş, bir vazgeçiştir. Biz rahatı seçmedik. Biz zoru seçtik. Şırnak'a da gittik, Hakkari'ye de gittik, Konya'ya da gittik. Artvin'e de gittik. 81 vilayetin 81'ini de gezeceğiz. Arkamızda kimse falan yok."


- Konya
Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz
Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz
Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz
Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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