İnce ile Yaptığı Programda Tepkisiz Halleriyle Dikkat Çeken Hande Fırat'tan İlk Cevap
Gazeteci Hande Fırat'ın dün akşam Muharrem İnce ile yaptığı programdaki ifadesiz hali sosyal medyanın diline düştü. Konuya fotoğrafla cevap veren gazeteci, "Merak edenlere gelsin. Botoks yok" dedi.
Dün akşam CNN Türk canlı yayınına katılan Muharrem İnce, üç deneyimli gazetecinin sorularını yanıtladı. Sorularıyla İnce'yi terletmeye çalışan gazeteciler, aldıkları yanıtlarla bir hayli terledi. Yayındaki gazeteciler arasında yer alan Hande Fırat'ın program boyunca tepkisiz şekilde durması eleştirilere neden oldu.
AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında gazeteci Hande Fırat'ın tavırlarına dikkat çekti. Bu durum üzerine Hande Fırat Instagram hesabından canlı yayındaki fotoğrafını paylaşarak "Merak edenlere gelsin. Botoks yok" dedi.
İşte program sonrası gazeteci Hande Fırat hakkında atılan tweetler...
YORUMLAR (16)
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buda yandaş oldu geçen nasıl dalga geçtiğini gördükCevap Yaz 3 Yayından KaldırF: Anca konuşuyosunuz çomçomlar işinize gelmeyince yandaş oluyo zorunuza gidiyo demi allah sizden korusun bu ülkeyi1 5 Yayından Kaldır
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ülke batyoCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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yılan gibinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Giden Suriyelileri geri almayın ve hepsini ginderinCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır