İnce ile Yaptığı Programda Tepkisiz Halleriyle Dikkat Çeken Hande Fırat'tan İlk Cevap

Dün akşam CNN Türk canlı yayınına katılan Muharrem İnce, üç deneyimli gazetecinin sorularını yanıtladı. Sorularıyla İnce'yi terletmeye çalışan gazeteciler, aldıkları yanıtlarla bir hayli terledi. Yayındaki gazeteciler arasında yer alan Hande Fırat'ın program boyunca tepkisiz şekilde durması eleştirilere neden oldu.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında gazeteci Hande Fırat'ın tavırlarına dikkat çekti. Bu durum üzerine Hande Fırat Instagram hesabından canlı yayındaki fotoğrafını paylaşarak "Merak edenlere gelsin. Botoks yok" dedi.

Hande Fırat'ın gündem olan hali

İşte program sonrası gazeteci Hande Fırat hakkında atılan tweetler...