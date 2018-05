Muharrem İnce "Her Ailenin Bir Evi Her Evin Bir Maaşı Olacaktır"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Samsun'da açıkladı. İnce "Her ailenin bir evi her evin bir maaşı olacaktır. Biz yaparız üretiriz anlayışı gelecektir." dedi.

Kamu yöneticilerinin seçiminde yükseltilmelerin liyakat ana ilkemiz olacaktır. Her türlü ayrımcılığa son verilecektir. Kamu düzeninde devlet ve yurttaş arasındaki ilişkiler karşılıklı güven esasına dayanacaktır. Zenginin daha zengin yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Her ailenin bir evi her evin bir maaşı olacaktır. Biz yaparız üretiriz anlayışı gelecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin en az yüzde 7 büyümesidir. Enflasyon yüzde 5'e düşürülecektir. Girişim merkezleri oluşturulacaktır. Üretime dayalı modelle işsizlik yüzde 5'e düşürülecek.