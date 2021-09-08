Muharrem İnce hapis cezası mı aldı? Son dakika! Muharrem İnce ne kadar ceza aldı?

İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan Muharrem İnce 4 Mayıs 1964'de dünyaya geldi. 2918 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 22. ve 23. dönem Yalova milletvekilliği yaptı. Son dakika haberleriyle gündeme gelen Muharrem İnce hakkında Muharrem İnce hapis cezası mı aldı? Muharrem İnce ne kadar ceza aldı? sorularının yanıtları merak edildi.

Muharrem İnce hapis cezası mı aldı? Muharrem İnce ne kadar ceza aldı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı. Uzun yıllar CHP çatısı altında siyaset yapan Muharrem İnce, geçmişte fizik öğretmenliği de yapmıştır. Peki, Muharrem İnce kimdir?

MUHARREM İNCE HAPİS CEZASI MI ALDI?

Memleket Partisi Genel Başkanı olan Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildiğini, İnce Twitter hesabından duyurdu.

Muharrem İnce'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz."

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halkp Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SİYASİ HAYATI

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır.

Muharrem İnce, Memleket Partisi genel başkanıdır.