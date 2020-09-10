Muharrem İnce Hakkari'de esnafı ziyaret etti
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Muharrem İnce Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Muharrem İnce Hakkari'de esnafı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Hakkari'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

10.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:27

Muharrem İnce Hakkari'de esnafı ziyaret etti

HAKKARİ - Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Hakkari'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni Van'ın ardından Hakkari'de sürdürdü. Öğle saatlerinde kente gelen İnce, Bulvar Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların coşkuyla karşıladığı İnce, yoldan geçen öğrencilerle sohbet etti, çocuklara ise oyuncak hediye etti. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasetin tutuk insanların değil tutkulu insanların işi olduğuna vurgu yaptı. "Biz Türkiye'yi barıştıracağımıza, Türkiye'yi ekonomik olarak büyüteceğimize ve Türkiye'de adil bir bölüşüm için yollara düştüğümüzü anlatıyoruz, dertleri dinliyoruz" diyen İnce, "Az önce Van'daydık. Şimdi Hakkari'deyiz ve diyoruz ki hep toprak bütünlüğünü konuştuk, doğru arkasındayız. Biz de konuşuyoruz ama insan bütünlüğü de lazım bu memlekette. İnsan bütünlüğünü sağlamak için şeritten, betondan köprüler işe yaramaz, gönül köprüleri lazım. Gönül köprülerini kurmak için bugün Hakkari'deyiz" dedi.

Korona virüs nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek kentten ayrıldı.

Muharrem İnce Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Kaynak: İHA

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