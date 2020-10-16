Muharrem İnce Erzincan'da
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Muharrem İnce Erzincan'da

16.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:51
Muharrem İnce Erzincan'da

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında 41. ilde Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında 41. ilde Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Muharrem İnce, Ordu Caddesi üzerinden esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla öz çekim yaptı. Dört yoldan saat kulesine kadar yürüyen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Eylülde Sivas'tan başlattığımız harekette bugün 41. İl Erzincan'dayız. 41 kere maşallah diyoruz. Gördüğümüz şu, derin bir yoksulluk söz konusu Türkiye'de. İnsanlar geçim sıkıntısı içerisindeler. Türkiye'de çalışmayanların sayısı çalışanlardan daha fazla, bu bugünün sorunu. Ama gelecekte de bir sorun bekliyor bizleri bu da eğitim. Örgün eğitim yapılmıyor, uzaktan eğitimi beceremediler, alt yapı yok yatırım yapılmamış, eğitim fakültesi mezunları işsiz öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz, bu gidişle geleceğimiz kaybedeceğiz. Onun için bu ülkeyi yönetenlere diyorum ki, acilen eğitim olayına el atın. Çocukların bilgisayarı yok, interneti yok, çocuklar eğitimden uzak kalıyorlar. Gelecekte kayıp bir nesil istemiyorsak eğitim siyasetin ilgi alanı değildir. Siyasi rekabetimizi, siyasi yarışlarımızı eğitim alanında yapmayalım, eğitim hepimizin meselesidir. Çocukların bu işini hükümet mutlaka çözmelidir. Bizde yardımcı olmayız, hep birlikte bu sorunu çözmezsek, gelecek te kayıp bir nesil bizi bekliyor. " dedi.

İnce yaptığı açıklamanın ardından Tokat'a hareket etti. - ERZİNCAN

Muharrem İnce Erzincan'da
Muharrem İnce Erzincan'da
Muharrem İnce Erzincan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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