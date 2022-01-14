Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

KAYSERİ (DHA) - MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenlediği Kayseri'de, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Adı geçen belediye başkanlarına sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Basın toplantısı düzenleyen İnce, partisi tarafından hazırlanan kampanyayı açıklayarak, şunları söyledi: