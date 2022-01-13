Muharrem İnce'den teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'e tepki

NİĞDE Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, operasyonda etkisiz hale getirilen bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstererek, " "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit" dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen İnce, ilk olarak bir kafede basın açıklamasında bulundu. İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraf çektirmesine ilişkin, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz biz" diye konuştu. İnce, açıklamasına şöyle devam etti:

"Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çektirmişse ona da tepki gösteririz. Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım, 2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ilkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden biri terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'İ de FETÖ'yü de DHKPC'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Biz bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz."

Muharrem İnce daha sonra mahalle pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından İnce, partisinin il binasının açılışını yaptı.