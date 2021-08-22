Muharrem İnce'den Soyer'e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun (2)

TUNÇ SOYER'DEN CEVAP GELDİİzmir'de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

TUNÇ SOYER'DEN CEVAP GELDİ

İzmir'de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Başkan Soyer, konu ile ilgili sosyal hesabından açıklama yaptı. Soyer, "Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti, kamu yapıları dışında afişlerinizin asılmasına da belediyemiz izin verdi. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu. Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir" ifadelerini kullandı.

Fırat AKAY/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay