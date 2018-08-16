Muharrem İnce'den Parti Yönetimine Sert Tepki

CHP'nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'de kurultay talebinde bulunan kişilerin disipline sevk edilmesine tepki göstererek, "Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" dedi. CHP'li Muharrem İnce, partide kurultay isteyen isimlerin disipline sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden parti yönetimine yüklenen İnce, "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" ifadelerini kullandı. İnce, şahsına hakaret eden kişilerin ödüllendirildiğini, kurultay talebinde bulunanların cezalandırıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz" dedi.

(Caner Ünver/İHA)