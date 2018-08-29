Muharrem İnce'den, Parti Meclisi Toplantısına İnce Gönderme

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına göndermede bulunarak, "Bu toplantıya cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun" dedi. Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun." - ANKARA