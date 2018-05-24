Muharrem İnce, AK Parti'nin Kanal İstanbul Projesi'ni Durduracağını Söyledi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?" dedi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ"

Muharrem İnce, "Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur? Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz "Türkiye bir hukuk devletidir" diyebilmeli.

"MİLLET PARKI'NI BEN YAPACAĞIM"

İnce, "Erdoğan, oraya rezidans kondurmadan, oraya TOKİ'yi doldurmadan 'Millet Parkı'nı yapmaz. Ben yapacağım." diye konuştu.