Muharrem İnce'nin, liderlik sorusuna 'büyüyünce' cevabı Muharrem İnce'nin, liderlik sorusuna 'büyüyünce' cevabı CHP'li eski Milletvekili Muharrem İnce, Ordu'da vatandaşlar ile buluştu Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Giresun temaslarının ardından Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Muharrem İnce'nin, liderlik sorusuna 'büyüyünce' cevabı

CHP'li eski Milletvekili Muharrem İnce, Ordu'da vatandaşlar ile buluştu

ORDU - Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Giresun temaslarının ardından Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın 'ne zaman lider olacaksınız?' sorusuna İnce, 'büyüyünce' yanıtını verdi.

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' programının Karadeniz ziyaretlerinde, Giresun'un ardından Ordu'da vatandaşlarla buluştu. Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden İnce, insanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Liderlik sorusuna büyüyünce cevabı

Ordu Öğretmenler Evi bahçesinde vatandaşları selamladığı esnada bir kişinin, 'Başkanım ne zaman lider olacaksınız?' sorusu üzerine ise İnce, 'Büyüyünce' cevabını vererek, çevredekileri gülümsetti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, 81 ilin tamamını dolaşmayı planladıklarını ifade ederek, "Daha sonra büyük ilçeleri ve büyük köyleri ziyaret edeceğiz. Bin günlük bir yürüyüş olarak planladık. Memlekette sorunları yerinde tespit edip, onların çözüm önerilerini üretiyoruz. Türkiye'de insanlarda şunu gördük, bu iktidar ve muhalefet yapısından rahatsızlar. Biz insanlara bir seçenek ve yeni bir yol sunuyoruz" dedi.

"Ordu denilince akla fındık gelir" diyen İnce, "Dünyada fındık üretiminin yüzde 65'ini Türkiye üretiyoruz. Bu rakamlara rağmen 450 bin fındık üreticisi aile ne yazık ki 3-5 çikolata fabrikasının insafına bırakılmış durumda. Dünyada bu kadar tekel olup, piyasayı bizim belirlememiz gerekirken, bu sorunu çözemeyen Türkiye'de maalesef hiçbir sorunu çözemez. Fındıktan 2 milyar Dolar'a yakın bir gelirimiz var ama fiyatını bile biz belirleyemiyoruz. Hamburg'da fiyat belirleniyorsa, bu üreticinin hakkının yenildiğinin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

İnce, açıklamalarının ardından sahil boyunda vatandaşlar ile sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: İHA