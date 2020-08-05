Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye...
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur.
05.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:12
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" - ANKARA
Kaynak: İHA