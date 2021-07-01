Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

'11 YILDIR AYNI ANAHTARI AYNI KİLİDE SOKUP ÇIKARIYORSUNUZ'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışını yapmak için Aydın'a geldi.

'11 YILDIR AYNI ANAHTARI AYNI KİLİDE SOKUP ÇIKARIYORSUNUZ'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışını yapmak için Aydın'a geldi. Önce Nazilli, Sultanhisar ve Köşk ilçelerini ziyaret eden İnce, daha sonra il binasının açılışı için kent merkezine hareket etti. Muharrem İnce'yi partililer Ramazan Paşa Mahallesi'nde çiçeklerle karşıladı. İnce beraberindeki heyetle Sevgi Yolundan yürüyerek esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Muharrem İnce, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Vatandaşlarla sohbet eden İnce, partisi hakkında bilgiler verdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde simit satan bir esnafın kalan simitlerinin tamamını 100 lira vererek satın alan Muharrem İnce, ardından vatandaşlara ikram etti. Parti binasının olduğu alana kadar yürüyerek gelen İnce, otobüsten partililere seslendi.

'NE YAPTIM BEN SİZE'Muharrem İnce CHP'yi kastederek, "Ne yaptım ben size partinin onurunu kurtardım. 20 yıldan beri geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim. Ne kötülük yaptım ben size. Atatürk'ün izinden ayrılmayın dedim. Yolsuzluğa bulaşmayın dedim. Belediyelerden para toplayıp televizyon açmayın dedim. Ne diyeyim ben size. Allah'ın izniyle 50+1'i alacağız. Bu memleketi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sizden istediğim şu bu muhalefeti ve bu iktidarı aynı torbaya koyup ağzını bağlayalım. Bugün 13'üncü ilimizin il binasını açıyoruz." diye konuştu. 'O ANAHTAR O KİLİDİ AÇMIYOR'"Ben CHP'deki dostlarıma sesleniyorum" diyerek konuşmasını sürdüren İnce, "11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. O anahtar o kilidi açmıyor açmıyor zorlama. Anahtarı değiştir Memleket Partisi'ne gel. CHP'li dostlarıma yerel yönetimlerde baskı uygulandığı duyumları alıyorum. Baskı kurarsın Memleket Partisi'ne üye yaptırmazsın. Mitingine adam göndermezsin. Bunları yaparsınız inanıyorum. Sandığa gidince ne yapacaksın sen onu düşün. Sandıkta perişan olursun" dedi.Konuşmanın ardından Muharrem İnce ve beraberindekiler hep birlikte parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Burhan CEYHAN/Cemal YILDIRIM/AYDIN,  

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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