Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür" dedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür" dedi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Çanakkale'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Açılıştan önce Cumhuriyet Meydanı'nda partililere hitap eden İnce, CHP'yi eleştirdi. İnce, "Halk TV'nin eski genel müdürünü takip ediyorsunuz değil mi? 2018'de Muharrem İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Günde 3 ile geliyor, miting yapıyor. Balıkesir'de miting yaptım, oradan Çanakkale'ye gelerek miting yaptım. O günlerde CHP'nin iki genel başkan yardımcısı, kim olduklarını da biliyorum, Halk TV Genel Müdürü'nü arıyorlar; 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak kimi çıkaracak. Aday o zaten. Bu CHP'nin genel başkan yardımcısı sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Benim partiden ayrılmakla ne kadar doğru bir iş yaptığım işte buradan belli. Atatürk'ün ilkelerini yaşatan parti, Memleket Partisi'dir. Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir terbiye, bu nasıl bir particilik. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, sandıkta oy vermedirler. Seçim gecesi neredeydiniz. Çünkü bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü. Bana bilgi veremediler, sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var, hakkım. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum. Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sıkça söylüyor; 'Sayın Erdoğan gel karşıma, televizyonda tartışalım.' Benim de bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı canını sıkma. Ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın. Gel tartışalım" dedi.Konuşmasının ardından kurdele keserek, parti binasının açılışını gerçekleştiren İnce, sonra da parti binası dışında davul ve zurna eşliğinde, zeybek oynadı.


Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

İnce'den hakkındaki 'siyasi yasak' talebine meydan okudu: Lafımın arkasındayım, geri vites yok
İnce'den hakkındaki 'siyasi yasak' talebine meydan okudu: Lafımın arkasındayım, geri vites yok

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Melisa Döngel İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Younes Belhanda Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletin gözü önünde tartışalım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:49:02. #1.14#

title