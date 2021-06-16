Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'a tepki

Memleket Partisi Adana İl Başkanlığı binası Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce'nin katılımıyla açıldı.

Memleket Partisi Adana İl Başkanlığı binası Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce'nin katılımıyla açıldı. İnce, kente ziyareti öncesi zabıta ekiplerince afişlerinin indirtilmesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 'Saraydan para alıp parti kuranlar var' ifadesi içinde, "Saraydan para alıp parti kuran şerefsiz, ahlaksızdır. Para almadan saraydan aldı diye de iftira atan şerefsizdir, alçaktır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Adana'ya geldi. Başkan İnce, otobüs eşliğinde parti binasının önüne gelerek vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

"İnce Memed gibi davran"

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Caddesi'nde yapılan açılış töreni öncesi konuşan İnce, zabıta ekiplerince afişlerinin indirtilmesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. İnce, "Zeydan Karalar, sen Muharrem İnce'nin afişlerinden ne istiyorsun da zabıtaya indirttin. Burası Adana, burası İnce Memed'in memleketi onun gibi davran Abdi ağa gibi davranma. İnce Mehmet gibi davran. O afişlerin, bayrakların içerisinde belediyenin, müteahhittin, hazinenin, rantın parası yok. Alın teri var. O otobüste 81 yürekli insanın parası var orada. İllerde de o yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım haberin olsun. Abdi ağalara yer yok. Benim adım İnce Muharrem sende İnce Memed'e yakışır gibi davran. Ne diye indiriyorsun benim afişimi. Bak lazım olurum sana bir gün. Unutma bunu. Yazarım defterin bir kenarına" diye konuştu.

İstanbul'da kendilerini bir ilçe belediye başkanının ziyaret ettiğini, yardımda bulunmak istediğini de söyleyen İnce, "Helal parayla asılmış afişlere dokunma, çarpılırsın. En kısa sürede buraya İl Kongresi için bir daha geleceğim ve afişlerimi asacaksınız, göreceğim" ifadelerini kullandı.

"İddiaları araştırmak için imza desteği versinler"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Saraydan para alıp parti kuranlar var' ifadesine de tepkisini gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra şunları söyledi:

"Bizim 3 milletvekilimiz Meclise bir önerge hazırladılar. Saraydan para alan, parti kuran kimse Meclis bunu araştırsın dediler. Bu önergenin işleme girebilmesi için 20 milletvekili lazım. Biz yeni kurulduk ve 3 milletvekili lazım. Madem iddiayı ortaya atıyorlar gelip imza desteği vermeleri lazım ama kimse gelip imza desteği vermemiş. Saraydan para alıp parti kuran şerefsiz, ahlaksızdır. Para almadan saraydan aldı diye de iftira atan şerefsizdir, alçaktır. Ben sesimi çıkartınca biz Muharrem İnce'yi kastetmedik dediler. Kimi kastettin. Çıksın Ali Babacan, Mustafa Sarıgül, Ahmet Davutoğlu'da konuşsun. Benden başka da niyeyse kimse konuşmuyor. Anlamıyorum."

Konuşmanın ardından Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce gökyüzüne güvercin saldı. Daha sonra kurdele kesilerek parti il binası açıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı