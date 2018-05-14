Muharrem İnce'den İlginç Çıkış: AKP Demeyeceğim, AK Parti Diyeceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Konya'da vatandaşlara seslendi. Seçim süreci boyunca gerginliği tırmandırmayacağını belirten İnce, iktidar partisine AKP yerine AK Parti diyeceğini ifade etti.

"KİMSEYİ İNCİTMEYECEĞİM"

Muharrem İnce, Konya'daki mitinginde "Toplum olarak barışacağız. Kimseyi incetmeyeceğim, AKP demeyeceğim, AK Parti diyeceğim" dedi. İnce "Şimdi Türkiye'de 2 tip medya var. Bir hükümetin medyası iki milletin medyası" dedi ve mitinge katılanlara sosyal medya üzerinden canlı yayın yapma çağrısında bulundu.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

4 Mayıs'tan bu yana Cumhurbaşkanı adayıyız. 1 gazete hariç hiçbirinde manşet olamadık. Patronlar böyle istiyor.

Dünyada randevu istemeyen televizyon kalmadı, dünyada randevu istemeyen gazete kalmadı.

Ama Türkiye'de Çarşamba akşama Fox davet etti. Halk Tv'yi saymıyoruz, onlar gazetecilik yapıyorlar. Başka davet eden yok. Onlar hangi manşeti atarsa atsın, bizim milletimiz 24 Haziran'da manşeti atacak. Yazsanız da yazmasanız da bu iş bitti."

"YİNE AYNI DOKTORA GİDERSEN KALP KRİZİNDEN GİDERSİN"

İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben gariban değilim, ben ondan çok zenginim. 81 milyonu seviyorum, Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye, AK Partili-CHP'li diye ayırmam. Benim gönlüm zengin.

Benim cumhurbaşkanlığı döneminde yargıçlar ayağa kalmayacak. Çünkü beni de yargılayacaklar.

Mazot yüzde 27 arttı. Ereğlili kardeşim fakirleşiyorsun. Cebinden birileri paranı çekiyor. Böyle olduğu için et ithal ediyoruz. Böyle olduğu için buğday ithal ediyoruz. Borç içinde yaşıyoruz borç. 16 senedir aynı doktora gidiyorsun. Yine aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş doktoru değiştireceksin. Bundan kurtulmamız lazım. Tamam mı?"

ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Vaatlerini açıklayan İnce "Ben cumhurbaşkanı olduğumda üniversite öğrencileri hiçbirinizi ayırt etmeden 19 Mayıs'ta gençli bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu 500 lira vereceğim. Öğrenci kimliği gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek" dedi.

ERDOĞAN'A YANIT: TESTİNİN İÇİNDE NE VARSA AĞZINDAN O AKAR

İnce, Erdoğan'ın "CHP pisliktir, çöplüktür" sözlerine yanıt verdi. İnce şunları söyledi:

"O meydanlarda gelip çöplük diyecek, tezek diyecek, pislik diyecek… Ben gelecek diyeceğim. CHP pisliktir, çöplüktür diyecek, laf mı bu ya? Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Mustafa Kemal bazı pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazıları geri dönüyor.

Sizlerden bir avuç pirinç istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım.

Bana "Muharrem İnce sana oy vereceğiz ama diploman var mı?" diye sorabilirsiniz. Diplomamı önümüzdeki günlerde mezun olduğum okulun önünde açıklayacağım.

Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız, kadrolu olacak."