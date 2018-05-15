Muharrem İnce'den Dikkat Çeken Seçim Tahmini: Birimiz Yüzde 38, Birimiz 40

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyası kapsamında Konya'daydı. Gazetecilerle bir dinlenme tesisinde bir araya gelen İnce, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. İşte cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İnce'nin dikkat çeken sözleri:

"İLGİ ÇOK FAZLA"

30 yıldır geziyorum. Böyle bir hava görmedim. Değişim isteği çok güçlü. 2-3 saatte bir telefona bakabiliyorum. Her seferinde 150-200 civarında mesaj gelmiş oluyor. İnsanların ilgisi çok fazla. 28 Şubat'ta zorla başı açtırılan bir seçmen beni dürüst bulduğunu ve bana oy vereceğini söylüyor. Yalova'da insanları selamladım 10-15 kişi selam vermedi ancak Hakkari'de bana el kaldırmayan, selam vermeyen bir kişi olmadı. Tahminlerimden çok oy alacaksın diye beni arıyorlar.

"İLK TURDA OYLAR KAFA KAFAYA OLURSA ŞAŞIRMAM"

İlk turda Erdoğan ile çok yakın oranlarda oy alacağımızı düşünüyorum. Birimiz yüzde 38 birimiz 40 gibi. Kafa kafaya gideceğiz. Bu pazar seçim olsun kesin yüzde 30'un üzerindeyiz."