Muharrem İnce'den Çok Sert Kurultay Çıkışı: Yüreğiniz Varsa Beni Gönderin

Muharrem İnce resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP'de kurultay yapılmasını yineledi. "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın." diyen İnce, "TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin." dedi.

Muharrem İnce açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz." dedi.

"KURULTAY BİTTİ, YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANIYORUZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığına ilişkin "Öyle bir düşüncem yok, İstanbul'u arkasında başarı hikayesi olan biriyle alacağız" şeklinde konuştu. Medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, muhaliflerin topladığı imzalarla ilgili ise "Farklı rakamların çıkması, genel merkezde hiçbir zaman dillendirilmedi. Genel merkeze ne geldiyse oturuldu, incelendi, gayet net açıklamalar yapıldı. Biz gelen rakamları medyanın da denetimine açtık, arzu eden partililer bakabilirler dedik. Bence o tartışma orada bitti." ifadelerini kullandı.