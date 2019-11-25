Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın
İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulmazlarsa aynısı ile karşılaşacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." dedi. Euronews.com'da Görüntüle