Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın
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Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın

İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulmazlarsa aynısı ile karşılaşacaklar

25.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:39
Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın

Cumhurbaşkanı ile 'nde görüştüğü iddia edilen , "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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