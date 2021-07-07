Muharrem İnce'den CHP'ye: Allah bunların eline insanı düşürmesin

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı balkonundan kendisine el sallayan kişinin görevden alındığını belirterek, "Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete, Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce , Nazilli CHP İlçe Başkanlığı balkonundan kendisine el sallayan kişinin görevden alındığını belirterek, "Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete, Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edremit İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Edremit Çarşamba pazarını ziyaret eden İnce, sonrasında ise parti binası önünde kurulan sahneden vatandaşlara seslendi. Türkiye'de 60 vilayet gezdiğini ve 15 il başkanlığı açılışına katıldığını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bazı siyasi partilerin il binaları, ilçe binalarının balkonlarında, pencerelerinde insanlar var. AK Parti'nin var, CHP'nin var, MHP'nin var, İYİ Parti'nin var, HDP'nin var, hepsinin var. Hepsi bu memleketin evladı. El sallıyoruz, onlar da bize sallıyor. İnsani olan bu, doğru olan bu. Geçen gün Aydın'ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum, karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben 40 sene CHP'ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım, onlar da bana salladı. Bana el sallayan çocuğu, gençlik kollarında yönetimden düşürmüşler. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete, Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'Vatandaşları Memleket Partisi etrafında toplanmaya davet eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte hangi partiye oy verirsen ver, hiç fark etmez. Vazgeçeceksin kardeşim, Memleket Partisi'ne geleceksin. Burada kapımız açık. CHP'lisin ama CHP'nin artık Atatürk'ün Partisi olduğuna inanmıyorsun, değerlerinden saptığını düşünüyorsan ki ben öyle düşünüyorum. Onun için ayrıldım zaten. 40 yıl hizmet ettiğim yerden ayrılmak kolay mı oldu. Atatürk'ün partisiyle, alakası yok. Muharrem İnce'ye el salladı diye adamı partiden atıyorsunuz. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Daha 3 sene önce Muharrem İnce, sizin itibarınızı kurtardı be. 40 yıldır alamadığınız, 30'u geçen oyu aldı. Daha ne yapsın? Suçum bu zaten benim. Suçum, parti yönetimini yapamadığını benim yapmam. Suçum, partiden 8 puan fazla almak. Başka suçum yok."

Geçen dönem CHP'den Edremit Belediye Başkanlığı yapan ve son yerel seçimlerde bağımsız aday olan Kamil Saka'ya, Memleket Partisi rozeti takıldı. Ardından ise Memleket Partisi Edremit İlçe Başkanlığının açılışı gerçekleştirildi. Muharrem İnce, programın ardından Edremit'ten ayrıldı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan