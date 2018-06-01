CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Bilecik Mitinginde Dikkat Çeken İletişim Hatası!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik mitinginde sık sık kalabalığa sırtını dönerek konuşması dikkat çekti. İletişim uzmanları, sahnede ya da mitingde kalabalığa sırtını dönmeyi bir "iletişim hatası" olarak niteledi.

İNCE'NİN KONUŞMASI SIRASINDA SIK SIK SIRTINI DÖNMESİ DİKKAT ÇEKTİ

24 Haziran erken seçimi öncesinde cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürüyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Bilecik mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce'nin konuşması sırasında sık sık kalabalığa sırtını dönmesi dikkat çekti.

KALABALIĞA SIRTINI DÖNEREK KONUŞMAK "İLETİŞİM HATASI" OLARAK NİTELEDİ

İletişim uzmanları, sahnede ya da mitingde kalabalığa sırtını dönerek konuşmayı "iletişim hatası" olarak niteledi.