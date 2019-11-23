Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım
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Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım

23.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:19
Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım

Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'den bir ismin 'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak gizli bir görüşme yaptığı iddiası farklı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor.


Gazeteci Rahmi Turan, tartışmalar üzerine o ismin Murarrem İnce olduğunu söyledi. Sözcü gazetesi, Londra'da bulunan yazarının açıklamasını cuma akşamı bilgisi olarak Twitter'dan paylaştı. , aynı dakikalarda konunun canlı tartışıldığı CNN Türk kanalındaki programda konuşan CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş aracılığıyla hakkındaki iddiaya yanıt verdi: Kanıtlanırsa 'de kendimi yakarım. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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