Muharrem İnce'den Bedelli Açıklaması: Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Çıkaracağız
İnce, bedelli askerlikle ilgili "Bir defaya mahsus olmak üzere çıkaracağız. Toplanan parayı er olarak askere gidenlere, şehit ve gazi yakınlarına ve savunma sanayisine vereceğiz." dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Yalova mitinginde konuştu. Bedelli askerlikle ilgili konuşan İnce, "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız" dedi.
"BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNA SICAK BAKMIYORUM"
Muharrem İnce'nin Yalova mitinginde yaptığı açıklama şöyle: "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkaracağız. Toplanan parayı 3'e böleceğiz. 3'te 1'ini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te 1'ini şehit ve gazi yakınlarına, 3'te 1'ini savunma sanayisine vereceğiz. Teklifim bu. Bedelli askerliği ancak böyle kabul ederim."