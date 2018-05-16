Muharrem İnce'den Barış Atay'ın Gözaltına Alınmasına İlk Yorum: Doğru Bulmuyoruz
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınmasına, "Sadece fikir beyan ettiği için insanların gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tiyatrocu Barış Atay'ın tweetlerinden dolayı gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İnce, "Sadece fikir beyan ettiği için insanların gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
"DEVRİ SABIK YARATMAYACAĞIM"
Mitinglerine bir gün ara veren Muharrem İnce, İstanbul'da Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Kendisinin ülkeyi yönetme iddiası olduğu için "Devri sabık yaratmayacağım" dediğini anımsatan İnce şöyle devam etti:
"DEMOKRASİ İDDİASINDAKİ BİR ÜLKEYE YAKIŞMIYOR"
"Öncelikle Barış Atay'ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor.
"O YARGI GEREKİRSE BENİ DE YARGILAR"
Ama ben Atay gibi düşünmüyorum. Bu ülke siyasetçilerin birbirine yönelik 'Seni Yüce Divan'a göndereceğim' tehditleriyle çok zaman kaybetti. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil, adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanların, gerekirse de beni yargılar.."
-
BU KENDİLERİNE SANATÇIYIM DİYEN DİNGİLER KUDUSE NİYE GİTMİYORLAR SIKAR DEGİLMİ GEVŞEKLERCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Adam yerine koyup muhatap alınmasın, adam yerine konulmak isteniyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Benim adayım, Fatih Mehmet Maçoğlu, adam muhasebe kayitlarini belediyenin kapisina asiyor, varmi daha dürüsttü. Benim yasadigim ilcede 3 trilyonluk borc 90 trilyon oldu, 115 taseron 5ay dir maas alamazken ilcedeki iyi parti chp dahil iktidar zaten hazir hepsi birden kulturel faliyet diye.sadece bilet ucreti 60 bin lira olan yurtdusi seyahatine gittiler, simdide hepsi orucludur kul hakki yiyen muslumanlar ya.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adeletin kestii parmak acımaz tabiki adelet olsa ???Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
kuduse gidelim mii ? HAYIIRRRR!!! ibo şarkı yapacan mı ? komşu israili kahreyle yaylalar yayla laaarrrr diye ? yemez dimi ? ya selfieler kuduste çekilsin mi? hmm anladııkk hepinizin şarjı bitti !!! ülkemizin AKİL? noksanlarııı siziiiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır