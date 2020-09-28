Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek
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Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek

28.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:32
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek

MANİSA'ya, 'Memleket Hareketi' gezisi kapsamında gelen CHP'li Muharrem İnce, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi hakkında, "Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa, Doğu Akdeniz'de karşımızda olan, onlardır" diye konuştu.

MANİSA'ya, 'Memleket Hareketi' gezisi kapsamında gelen CHP'li Muharrem İnce, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi hakkında, "Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa, Doğu Akdeniz'de karşımızda olan, onlardır" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Balıkesir'den Manisa'ya geldi. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önünde otobüsten inen Muharrem İnce, Mustafa Kemal Paşa Caddesi boyunca yürüyerek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektiren İnce, esnafa hayırlı işler diledi. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan İnce, tüm öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet verilmesi gerektiğini söyledi. İnce, "Avrupa'nın en yavaş ve en pahalı interneti bizde. Hemen derhal tüm öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet sağlanmalıdır. Bu çocukları kaybedemeyiz, bizim kaybedecek nesillerimiz olamaz. Fakir, fukara çocukları eğitimden yararlanamıyorlar. Bunu kampanya yaparak, interneti tüm öğrencilerimize ücretsiz vermeliyiz" diye konuştu.

'AZERBAYCAN'IN ARKASINDAYIZ'Azerbaycan-Ermenistan gerilimi hakkında da konuşan İnce, " Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa, Doğu Akdeniz'de karşımızda olan onlardır. Ermenistan'ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Orada enerji hatları geçmektedir, demiryolu geçmektedir. Yani Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Türkiye güçlü bir devlettir, buna

inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de de, Azerbaycan'da da, Suriye'de de Türkiye gereğini yapacaktır. Devletimizin tabi ki de arkasındayız, Azerbaycan'ın arkasındayız. Bugün için dayanışma günü olması gerektiğiniz söylüyoruz. İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.


- Manisa
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek
Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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