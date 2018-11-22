Muharrem İnce'den Adaylık Şartı

Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP'de 'eğilim yoklaması' yapılmasını isteyerek, "Sandık konulmazsa 'Gel adayımız ol' derse asla aday değilim" dedi.

CHP'de bugün kritik bir görüşme gerçekleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından İnce bir açıklama yaptı. İnce, "Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Sayın Genel Başkana bildiklerimi aktardım, tespitlerimi, önerilerimi, kaygılarımı ve bazı illerle ilgili bildiklerimi kendisine aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. Başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağımı anlattım. 89'da hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini, fakat bunu yapmak için 89'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım" diye konuştu. Eğilim yoklaması talebini dillendiren İnce, "Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir, Türkiye derdindeyim. Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa, yarışa girecek misin Muharrem İnce, evet gireceğim. Sandık konulmazsa 'Gel adayımız ol' derse asla aday değilim" ifadelerini kullandı.

(İHA)