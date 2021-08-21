Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim
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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Politika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olursam ilk yapacağım iş, Esad'a haber göndereceğim; 'Gel, masaya oturalım' diye. Şam'a büyükelçi atayacağım" dedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olursam ilk yapacağım iş, Esad'a haber göndereceğim; 'Gel, masaya oturalım' diye. Şam'a büyükelçi atayacağım" dedi.

Muharrem İnce, memleketi Yalova'da partisinin İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. İnce, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki kongrede, Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 92'nci yılına özel olarak partiye katılan 92 kişiye rozetlerini taktı. İnce, daha sonra yaptığı konuşmada, hızlıca örgütlendiklerini belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ikinci bir örneği yoktur bunun. 17 Mayıs'ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye'de 52 ilde örgütlendik. 18 Eylül'de büyük kurultayımız var. O zaman seçime girme hakkını elde edeceğiz hep birlikte. Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümeğe ihtiyacı var. Türkiye'nin adil bir bölüşmeye ihtiyacı var" diye konuştu. 

Afganların kafileler halinde yürüyerek, İstanbul'a kadar geldiklerini kaydeden İnce, "Bu Afgan meselesi, Suriye meselesine benzemez. Dünyada 'uyuşturucu' dediğinizde aklınıza iki yer gelir; biri Kolombiya diğeri Afganistan. Başımıza ne iş açtıklarının farkında değil bunlar" dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:  

"Cumhurbaşkanı olursam ilk yapacağım iş, Esad'a haber göndereceğim; 'Gel, masaya oturalım' diye. Şam'a büyükelçi atayacağım. İlk işlerimden biridir. Konuşacağız bunu. Sisi ile barıştın, niye Esad ile konuşmuyorsun? Otur masaya, büyükelçini ata. Onların can güvenliğini sağla, anlaşma yap. Bayramda 100 bin kişi Suriye'ye gidecek, bayramlaşacak, 10 gün sonra gelecek. O kapıları kapatırım, bir daha da geri gelemezsin. Yok öyle yağma. Burası yol geçen hanı mı? Bayramda gidebiliyorsan 365 gün de durabilirsin demek. Sisi ile barışıyorsan onunla da barışacaksın."


Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim - Haberler
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