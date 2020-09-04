Muharrem İnce, Cuma namazını unutmadı
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Muharrem İnce, Cuma namazını unutmadı

Muharrem İnce, Cuma namazını unutmadı Memleket Hareketini Sivas'ta başlatan Muharrem İnce, hareketi başlattığı ilk günde Cuma Namazını da unutmadı Memleket Hareketini Sivas'ta başlatan Muharrem İnce, hareketi başlattığı ilk günde Cuma Namazını kılmayı da unutmadı.

04.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:04

Muharrem İnce, Cuma namazını unutmadı

Memleket Hareketini Sivas'ta başlatan Muharrem İnce, hareketi başlattığı ilk günde Cuma Namazını da unutmadı

SİVAS - Memleket Hareketini Sivas'ta başlatan Muharrem İnce, hareketi başlattığı ilk günde Cuma Namazını kılmayı da unutmadı.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlatmak için Sivas Kongresi'nin 101. Yıl dönümünü ve kongrenin yapıldığı Sivas'ı seçti. Nuri Demirağ Hava Limanı'nda destekçilerine seslenen İnce, ardından otobüsle Sivas'a hareket etti. Yol üzerinde bir dinlenme tesisinde duran İnce, burada abdest alarak vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İnce, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen kişilerden sosyal mesafeye dikkat etmeleri istedi. İnce ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresi'nin yapıldığı Kongre Müzesini ziyaret etti. Ardından Kale Camisi'ne giderek Cuma Namazı'nı kıldı.

Muharrem İnce, Cuma namazını unutmadı

Kaynak: İHA

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