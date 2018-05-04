Adaylığı Açıklanan Muharrem İnce, Cuma Namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Kıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı​ Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı.

NAMAZI HACI BAYRAM'DA KILDI

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı​ Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti. İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada mini bir miting yaptı.

İKİNCİ GÜNÜ YALOVA'DA GEÇİRECEK

İnce ikinci günü ise memleketi Yalova'da geçirecek. Yalova milletvekili olarak siyasette yer alan İnce, ilk mitingini de burada yapacak. İnce önce babasının mezarını ziyaret edip dua edecek dada sonra annesinin elin öpüp duasını alacak.