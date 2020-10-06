Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum
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Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum

06.10.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:29
Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Hatay'da, kent ziyaretlerinde CHP il başkanlıklarını ziyaret etmediğini söyledi.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Hatay'da, kent ziyaretlerinde CHP il başkanlıklarını ziyaret etmediğini söyledi. İnce, "Çünkü bana destek veren milletvekillerinin hiçbirini listeye koymadılar. CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum" dedi.

Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Hatay'a gelen CHP'li Muharrem İnce, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın Erzin ilçesindeki ailesini ziyaret etti. İnce, daha sonra Antakya ilçesindeki Künefeciler Meydanı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Muharrem İnce, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'ın yüzyıllar boyunca kardeşliği içinde barındıran kent olduğunu dile getirdi. İnce, "Türkiye, Hatay gibi olursa hepimiz mutlu oluruz. Burada kardeşlik içinde insanlar, yüzyıllar boyu yaşadılar" diye konuştu.

Gittiği illerde CHP il başkanlıklarını ziyaret etmediğini dile getiren İnce, "Birincisi, salgın ortamında kalabalık olsun istemiyoruz. İkinci gerekçesi, haber verdiğinizde sizin arkadaşlarınız etrafınızı sarıyor, bir anlamda vatandaşla bağ kuramıyorsunuz. Oysa şimdi rastgele bir şehre gittiğinizde, herkesle kucaklaşma imkanı buluyorsunuz ve kamuoyunu daha güzel algılıyorsunuz. Bir diğeri de CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum. Çünkü bana destek veren milletvekillerinin hiçbirini listeye koymadılar. Burada şimdi beni karşılarlar, ağırlarlar. Onlara zarar verir, bu yönetim. Onlara zarar vermemek için uzak tutuyorum arkadaşlarımı, onları koruyorum. Alınganlık göstermesinler. Onları sevdiğim, onları koruduğum için bunları yapıyorum" dedi. 


Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum
Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum
Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum
Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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