Muharrem İnce: "CHP Genel Seçimlerde çok başarılıydı.
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Muharrem İnce: "CHP Genel Seçimlerde çok başarılıydı.

13.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:57

Muharrem İnce: "CHP Genel Seçimlerde çok başarılıydı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay'ı; bizi Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Aday çıkarmadılar. Ben yüreğimi açarak Kürt vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarımızı küçümsemiyorum ama aday çıkarmayarak AK Parti'yi düşürmek isteyen Kürtleri yok sayamayız"

-"Ben şimdi Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na mı geçiyorum. 'Hayır'. Futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlamenter sistem başkadır, 50 artı 1 başkadır. Parlamenter sistemde bölme durumu vardır. 50 artı 1'de bölme yoktur. Söylenen sözler doğru değildir"

-"Anketlerden memnun değilim. Ben oranlar 50 artı 1 olursa memnuniyetim olur"

-"(37'nci Olağan Kurultay'la ilgili) Biz çocuk muyuz. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Beni nereye oturttukları önemli değil. Sokağa çıktığımda milletin gönlünde neredeyim önemli olan bu. Benim arkadaşlarım buna çok kızdı ama ben hiç takmadım"

-"'Sizi saray mı destekliyor' sözlerine açıklık getireyim. Destekliyorsa hata yapıyordur. Ben AK Parti ve MHP'den oy aldım. Millet İttifakının da içinde olduğuma göre Saray'ın beni desteklemesi mümkün değildir. Bunu diyenler CHP içerisindeki rant baronlarıdır. Bunların mantığı yok. Bana atılan iftiradır. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Muharrem İnce'yi desteklemem. Bugünkü CHP yönetimine göre benim AK Parti ve MHP'den oy alma olasılığım daha fazladır"

-"Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar. Ben sordum; 'Ne yapıyorsunuz, bilgi verin' diye. Bana bilgi vermiyorlar. YSK'ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış"

-"(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum. 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı. Belgesi elimde"

ANKARA - Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi.

Muharrem İnce: 'CHP Genel Seçimlerde çok başarılıydı.

Kaynak: İHA

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