Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel BAŞkanlığına aday olduğunu açıklayarak "36'ncı Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığına aday olunmaz aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim aday gösterildim diyorum ve imza toplamaya da devam ediyorum" dedi.

"GENEL BAŞKAN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ KARŞINIZDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Konuşmasına Afrin Harekatıyla başlayan İnce şunları söyledi: "CHP'nin genel başkan adaylığıyla ilgili karşınızda olduğum için üzgünüm. Ancak yaşamın içinde bunlar var. Sayın Cumhurbaşkanı Afrin ile ilgili harekatı parti kongrelerinde konuşuyorsa hayat da bir yandan devam ediyor demektir. Şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendisine içerden veya dışardan yapılacak her türlü terör saldırı karşısında mücadele etmek zorundadır. Önümüzde 3 önemli seçim var. Bunların olağan olmayacağını gösteren çok sayıda emare bulunmaktadır. Bu seçimler Türkiye'nin seçimleri haline gelmiştir. Parti çıkarlarının çok ötesinde Türkiye'nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. Köprüden önceki son çıkıştır. 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girildiğinde başımıza geleceği görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu tehlike gündelik sorunlarımızın çok önündedir."

"YETERLİ İMZA VAR, GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM"

Türkiye'nin uçurumun başında olduğunu savunan Muharrem İnce şöyle devam etti: "Uçurumun başındaki Türkiye'yi çekip almak için CHP'ye önemli görev düşmektedir. CHP'nin mücadeleci olma zorunluluğu vardır. Demokrasiyi, Cumhuriyetimizi ileriye taşımak herkesten fazla görevimizdir. CHP'nin 36'ncı olağan kurultayında oy kullanacak olan delegeler sadece genel başkan, parti meclisi ve üyelerini seçmeyeceklerdir. Onların bugün CHP'li kurultay delegelerinin görevi bu seçimlerle sınırlı değildir. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin sorumluluğu vardır. CHP'nin kurultay delegeleri değil Cumhuriyet'in delegeleridir. Bu kurultay Kılıçdaroğlu, İnce ya da başka adayların yarışması değil geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bizim demokrasi anlayışımız Cumhuriyetçilikten beslenir. Bireyin özgür iradesini esas alır. Yurttaşlarımızın birliğine dayanır. Temeli yurtseverliktir. Halkçılığımız ayrımcılığa karşıdır. Partimiz kurultaya giderken AKP bütün devlet imkanlarıyla saldırırken CHP'ye gençlik kollarından beri hizmet etmiş arkadaşınız olarak parti içi tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağım. Gündemimiz ülkemiz ve milletimizdir. Hayalim özgüveni yüksek bir CHP'dir. Tarihi başarılarını sahiplenen, kadrolarına inanan bir parti olmaktır. Halkına güvenen bir CHP halkının güvendiği bir CHP'dir amacım. Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutlarımız canlandırmaya kardeşlik köprüleri kurmaya atılımlar yapmaya ihtiyacı vardır. 36'ncı olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığa adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim aday gösterildim diyorum ve imza toplamaya da devam ediyorum."

"80 MİLYONU 3 ŞUBAT'TA ANKARA'YA DAVET EDİYORUM"

CHP Kurultayının sadece delegelerin değil 80 milyonun kurultayı olduğunu kaydeden İnce şu ifadeleri kullandı: "Bu kurultay sadece kurultay delegelerimizin, CHP üyelerinin değil 80 milyonunu kurultayıdır. 80 milyonu Ankara'ya davet ediyorum. Kaderinize, ülkenin kaderine el koyun diyorum. CHP'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Herkesi 3 Şubat'ta Ankara'ya davet ediyorum."

"CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI, GENEL BAŞKANIN İKİ DUDAĞI ARASINDA OLMAMALIDIR"

Muharrem İnce, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin delegelerinin görüşünü alarak tüzük değişikliğine gitmesi gerektiğina dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: "2019'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. Tıpış tıpış oy vermemeliyiz. Gönüllü oy kullanmaya gitmeliyiz. Onun için CHP'nin 1 milyon 200 bin üyesinin görüşünün alındığı onların önemsendiği bir tüzük değişikliğini CHP gerçekleştirmelidir. CHP genel başkanı partiyi ben yöneteyim ülkeyi başkası yönetsin diyemez. Bunu dememelidir. 3 Şubat'ta kaderine el koyması için, memleketin geleceğinde söz sahibi olması için 80 milyonu partili partisiz, üye olan olmayan herkes herkesi Ankara'ya kurultaya davet ediyorum." - Ankara