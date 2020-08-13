Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli...
Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır.
13.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:18
Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA