Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti
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Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti

Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Bitlis'te esnafı ziyaret etti.

09.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:12

Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti

BİTLİS - Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Bitlis'te esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi'ni Bitlis'te sürdürdü. Kente gelen İnce, esnaf ziyareti yaptı. Coşkuyla karşılanan İnce, kendisini karşılamak için gelenleri selamlayarak esnaf ziyareti yaptı. Korona virüs nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek Van'a doğru yola çıktı.

Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti

Kaynak: İHA

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