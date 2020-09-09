Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Bitlis'te esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti
09.09.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Bitlis'te esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi'ni Bitlis'te sürdürdü. Kente gelen İnce, esnaf ziyareti yaptı. Coşkuyla karşılanan İnce, kendisini karşılamak için gelenleri selamlayarak esnaf ziyareti yaptı. Korona virüs nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek Van'a doğru yola çıktı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Şener Tuna Kiremitçi Yasemin Özilhan
Spor Jose Sosa Can Bartu Lionel Messi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Milli Market Antalya
Şu an buradasınız: Muharrem İnce Bitlis'te esnafı ziyaret etti - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:49:49. #1.15#
title