Muharrem İnce "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da
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Muharrem İnce "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da

16.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:47

Muharrem İnce "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında bugün Bayburt ve Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Muharrem İnce "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da

BAYBURT - CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında bugün Bayburt ve Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Gümüşhane'deki programının ardından Bayburt'a geçen Muharrem İnce, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla öz çekim yaptı. Otobüsten halkı selamlayan İnce, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan İnce bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İnce yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Bugün Bayburt'tayız. Gördüğümüz şu. Yılbaşından bu yana Türk lirası yüzde 35 değer kaybetti. Yani 2020'nin başlangıcından itibaren yüzde 35 değer kaybetti. Bu derin bir yoksullaşma demektir. Bayburt'ta tabi bundan nasibini alıyor. 2237 lira kişi başına olan gelir. Bu büyük bir yoksulluk demektir. ve bu bölgede hayvancılığı geliştirmiyorlar. İş sahaları açılmıyor. Örneğin yeni daha bu ayın onunda karkas et fiyatına 2 lira zam yapıldı. Bu şu demektir. Süte zam yapmayıp çiğ sütü değerlendirmeyip etin fiyatını artırmak süt veren inekleri de kesin demektir. Bu cehalet değilse ihanettir. Böyle bir hayvancılık politikası olmaz. Bu bakan istifa etmelidir. Bu mantıkla bu işleri hiç bilmeyen birisi demektir. Çiğ süt fiyatını dengelemeden onu artırmadan eti artırmak süt veren inekleri kesin demektir." diye konuştu.

İnce Bayburt programının ardından otobüsle Erzincan'a geçti. Erzincan'da da halkla bir araya geldi.

Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da
Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da
Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da
Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Bayburt ve Erzincan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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