Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" başlattı: (2)

Muharrem İnce, "CHP, İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçeyle kurulmuş parti değildir. Onun için CHP'den ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi yıpratmak için değil, kurtarmak için ayrılırım." dedi.

İnce, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını, 18 yıllık bir iktidarın ülkenin sorunlarını çözmediği gibi yeni sorunlar eklediğini söyledi.

Dış politikayı eleştiren İnce, "Mavi Vatan olarak tanımlanan 462 bin kilometrekarelik alanda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Bu alandaki haklarımızı korumak partiler üstü bir anlayışla ele alınmalıdır. Türkiye'deki muhalefet bu konuda yüksek sesle destek mesajı vermelidir." diye konuştu.

Ekonomik sorunlara değinen İnce, Türkiye'yi bu noktaya lider partilerinin getirdiğini, Türkiye'nin aynı anda hem iktidar hem muhalefet sorunu bulunduğunu savundu.

Siyasi partilerin işleyişinde demokrasi kalmadığını, bu kötü gidişattan CHP'nin de nasibini aldığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"CHP tarihinde ilk kez Meclis grup başkanvekilleri seçimle göreve gelmiyor, kaldırıldı. Genel Başkan onları atıyor. CHP ile özdeşleşmiş ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Kurultayda CHP'nin Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup, çekip gitmiştir. Hafta sonu yapılan Kadın Kolları Kurultayı'na ise katılma zahmeti dahi göstermemiştir. Partinin en üst organı olan, kurultayın seçmediği Parti Meclisi üyesini iki satırlık bir yazıyla 'siz seçmezseniz seçmeyin, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm' diyerek, kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. CHP, İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçeyle kurulmuş parti değildir. Onun için CHP'den ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi yıpratmak için değil, kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki başkentimiz İstanbul'u kurtarmak için ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi."

İnce, salıdan salıya iktidarın stratejik olarak kuyuya attığı taşları temizleme ve laf yetiştirmenin "kolay yolu seçme" ve "muhalefet olarak kalmaktan memnun olma" anlamına geldiğini ifade ederek, "AKP çökecek. Bunu ben de görüyorum. Çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. AKP çökerken ne yazık ki CHP bir seçenek, bir alternatif, bir kurtarıcı rolü görmüyor. CHP sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor. Çökse de armut pişse de ağzımıza düşse mantığında devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin sorunlarını ne tek aday iktidarı ne de tek adam muhalefeti çözebilir." diyen İnce, Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını dile getirdi.

Türk seçmeninin tutucu olmadığını, yüzde 80'inin değişken olduğunu belirten İnce, "Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. Hatta 50 artı 1 de mümkündür. Biz Türkiye'ye bir seçenek sunuyoruz. Başlattığımız 'Bin Günde Memleket Hareketi' bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesini başarıya ulaştıracağız. Bütün bu anlattıklarım bir Cumhuriyet öğretmenin hayalleri değil, bunun içinde bir Cumhuriyet öğretmenin ülkesiyle ilgili güzel düşleri vardır." dedi.

"4 milyon oyu sokağa bırakmışlar"

Açıklamasının ardından İnce, gazetecilerin sorularının neler olacağını bildiğini ifade ederek, soruları kendisi okudu ve cevapladı.

"Seçim gecesi neredeydim?" sorusunu yönelten İnce, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın, kendisinin Zonguldak mitingiyle ilgilenmek için bölgeye giderken yeni listeye konulmadığını öğrendiğini belirterek, "Tek bir gerekçesi var, Muharrem İnce'ye yakın olması. 14 milletvekilinin hepsine tırpan çekilmiş." diye konuştu.

Sıfır moralle miting yaptığını anlatan Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı, bir benim reklamım. Kemal Bey'in reklamını neden veriyorsunuz? Aday değil ki o, aday benim. Talimat veriyorlar gazetelere, televizyonlara benim reklamlarımı kesiyorlar. Bana yakın isimleri milletvekili yapmıyorlar. Televizyonlara reklamlarımı vermiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Dünya siyaset tarihinin en yoğun mitingini yapıyoruz. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboardlara afişlerimi az asıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar.

Seçim gecesi bilgi vermiyorlar. İkinci tura kaldı mı, kalmadı mı bilmiyorum. Sabah 'bütün tutanakları aldınız mı?' diye sordum. 180 bin tutanağı. YSK'ye yazı yazdım. CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsaydı ikinci tura kalacaktı. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı Genel Başkan yardımcıları 'seçim ikinci tura kaldı' dediler. Nereden biliyorsun? Elinde belge yok. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana 'neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum. Krizi kötü yönetmiş olabilirim. Ama unutmayın ki bana bilgi vermediler, veremediler. Çünkü yoktu, 4 milyon oy sahipsiz bırakılmıştı."

İnce, seçimden 60 gün sonra yapılan seçim değerlendirme toplantısına çağrılmadığını aktardı.

"Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar?"

"Bir CHP'li saraya gitmiş" iddialarını da anımsatan İnce, "Genel Başkanı arıyorum, parti yara alacak. Bir yan yana gelelim. Yok CHP'li saraya gitti. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Acaba Genel Başkan yardımcılarından birisi mi gitti saraya? İnsanın aklına bu geliyor, dava açamadıklarına göre. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar? Gitsin dava açsınlar. Açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar." dedi.

"Muharrem İnce'nin çıkışı cumhurbaşkanı adayı olmak için, bireysel, kişisel ikbali için" yorumlarına da değinen İnce, "Bunu yok edebiliriz. Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP hemen bir tüzük kurultayı toplasın, 'Cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri seçer' desin. Muharrem İnce'nin elinden bu kozu alsınlar." diye konuştu.

"CHP tam iktidara yürürken İnce niye böyle yaptı?" sorularına da dikkati çeken İnce, şunları söyledi:

"CHP'nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olması demektir. Ben iktidardan bunu anlarım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksak ben ona 'CHP iktidarı' demem. Bizim Genel Başkan'ın öyle bir iddiası var mı? Ben mi duymadım? Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü de hayal demektir. Yani iktidara yürüyormuş ben engel oluyormuşum. Böyle bir iddia yok, iktidara yürüme iddiası yok."

CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olduğunu vurgulayan İnce, "Unutmayın İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya'yı bize Kürt vatandaşlarımız, HDP'liler kazandırdı. Onlar destek verdi, aday çıkarmadılar. Ama seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza böyle yürekten bir teşekkür edemedi. Gizli, kapılar ardında. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı'nın içindeyim"

"Partiyi bölüyorsun" iddialarına ise İnce, "Ben Millet İttifakı'nın içindeyim. Niye bölmüş oluyorum. Buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın burada ayrı bir umut olsun." karşılığını verdi.

Futbolun kurallarıyla basketbol oynanamayacağını belirten Muharrem İnce, "Parlamenter sistem başkadır, 50 artı 1 başkadır. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Çünkü bu sistemde beraberlikte bir puan vardır. 50 artı 1'de bölme diye bir şey olmaz." dedi.

Kendisini sarayın desteklediği yönündeki iddiaların mantıklı olmadığını ifade eden İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin CHP'den 8 puan fazla oy aldığına dikkati çekti. İnce, "Erdoğan AKP-MHP toplam oylarından daha az oy aldı. Yani ben AKP ve MHP'den oy alma ihtimali olan bir adamım. Millet İttifakı'nın içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün değil. Piyasada 'saray bunu destekliyor' diyenler, CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır. Bu bir palavradan ibarettir." değerlendirmesini yaptı.

Anketlere de değinen İnce, "Pek çok anket gördüm. 15,8, 17,1 ve 14 gördüm. Memnun musun Muharrem İnce? Hayır değilim. 30,6, 50 artı 1 olursa memnun olurum." diye konuştu.

"İnce'ye kurultayda saygısızlık yapıldı onun için parti kuruyor." söylemlerini dile getiren İnce, nereye oturduğunun bir önemi bulunmadığını, sokağa çıkıldığında milletin gönlünde nerede olunduğunun önemi arz ettiğini vurguladı.. İnce, "Gerisi hikaye. Benim arkadaşlarım, örgüt buna çok kızdı. Ben hiç takmadım." dedi.

İzmir'de genç birinin kendisine hakaret ettiğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Biz de genç olduk, onu anlıyorum. Hiç üzülmesin, memleket sevdasıyla bunu yapmıştır. Ama yanlış anlamıştır. Gelip seni bulacağım, hiç canını sıkma gözlerinden öperim ve sana kızgın değilim. Ama dikkat et her bahar bir parti değiştirip, elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı bulunan şimdi CHP'li gibi davrananlara da dikkat et. Oralarda geziyor, buna dikkat et. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır bunun."

Kaynak: AA