Muharrem İnce: "Ben Genel Başkanın Onayıyla, Genel Başkan Adayı Olmam"
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Muharrem İnce: "Ben Genel Başkanın Onayıyla, Genel Başkan Adayı Olmam"

- CHP Kurultayı CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce'nin salondan çıkışı İnce'nin açıklaması ANKARA - CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- CHP Kurultayı
CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce'nin salondan çıkışı
İnce'nin açıklaması ANKARA - CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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