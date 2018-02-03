Muharrem İnce: "Ben Genel Başkanın Onayıyla, Genel Başkan Adayı Olmam"
- CHP Kurultayı CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce'nin salondan çıkışı İnce'nin açıklaması ANKARA - CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- CHP Kurultayı
CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce'nin salondan çıkışı
İnce'nin açıklaması ANKARA - CHP Yalova Milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.