Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
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Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı

Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Memleket Partisi İl Başkanı Sinan Diker ve partililer tarafından karşılanan Muharrem İnce parti binası önüne kadar esnaf ve vatandaşları selamlayarak geldi. Muharrem İnce ülke siyasetinde yeni bir parti olduklarını söylediği konuşmasında toplumun her kesiminden oy istediklerinin altını çizdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce vatandaşlara seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"CHP'den memnun olmayıp İYİ Parti'ye gidenler vardı onları öncelikle bekliyorum. HDP'ye oy verip, terörü kınayan varsa onları da bekliyorum. Ama terörü kınamak şartıyla. Sandığa gitmeyenler sizi de bekliyorum. Bizim partimizin çizgileri belli, çizgimiz net. Bizim partimizde Atatürk'e saygısızlık yapamaz."

Muharrem İnce parti binasının kurdelesini kestikten sonra esnaf ziyareti yaparak Balıkesir'den ayrıldı. - BALIKESİR

Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi

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