Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. İnce, miting sonrasında bir ilke imza atarak Aydınlılarla yöresel Zeybek halk oyununu oynadı.

YÖRESEL KIYAFETLER GİYİP VATANDAŞLARLA ZEYBEK OYNADI

İnce, boyuna sardığı Aydın yöresine ait şal ve başına taktığı kasketiyle mitinge gelen vatandaşların önünde Aydın ve Ege bölgesine ait yöresel bir halk oyunu olan Zeybek oyununu oynadı.

DAHA ÖNCE PLATFORMDA BİSİKLET SÜRMÜŞTÜ

Daha önce Samsun mitinginde bisiklet süren İnce, Aydın'da da zeybek oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU

Muharrem İnce'nin zeybek oynaması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.