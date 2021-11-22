Muharrem İnce: Asgari ücret görüşmelerinde iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin (2)

KAYSERİ (DHA) - 'HESAPLAŞMADAN HELALLEŞME OLMAZ'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Esnaf ziyaret edip pastırma doğrayan İnce, " Siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Önce bunları konuşalım" dedi.

Esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, pastırma ve sucuk satan dükkana girerek satırla pastırma doğrayıp vatandaşa ikram etti. İnce, kent meydanında çay ocağına oturarak inşaat işçiliği yapan iki vatandaş ile sohbet etti.