Muharrem İnce: Asgari ücret görüşmelerinde iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili olarak, "Asgari ücrette DİSK'in teklifi 5 bin 200 liraydı. Mantıklı buluyorum. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Bu görüşmeleri yapanlara da şunu söylüyorum; iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin, dik durun" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında parti üyesi neyzen Süleyman Erguner, türbede ney çaldı, ardından da Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi için dua etti. Ziyaretin ardından gazetecilerden gelen asgari ücretle ilgili bir soru üzerine İnce, şunları söyledi:

Muharrem İnce, 'Kemal Kılıçdaroğlu helallik istiyor. Sizden de helallik isteyecek mi?' sorusuna, "Bilmiyorum. Şimdi o tartışmaya girmeyeyim" yanıtını verdi.