Muharrem İnce Ailesini de Yanına Aldı ve "Hazırım" Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak.

"AFİŞLERİ ASILIYOR"

Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin fotoğrafları ve afişleri asılıyor.

"BİZ HAZIRIZ"

Henüz resmi bir açıklama olmasa da İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesaj adaylığının kesinleştiğinin kanıtı gibi. Ailesi ile bir selfie çeken İnce altına da "Biz hazırız" diye yazdı.