İnce, Adalet Bakanlığına Heyetin Raporunu Açıkladı: FETÖ'nün İade Talebi 6 Ay Bekletildi

Muharrem İnce, Adalet Bakanlığına giden heyetin kendisine sunduğu raporu açıkladı. İnce, "FETÖ'nün iadesi için 85 klasör değil 27 klasör hazırlanmış." dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"ARKADA MÜTHİŞ BİR KADRO VAR"

Arkada müthiş bir kadro var. Muharrem İnce çıkıyor, eğitim anlatıyor, dış politika anlatıyor ama arkada müthiş birikimli bir kadro var.

"SİYASETE ALET ETMELERİ ORDUYU YIPRATIR"

Davul ile zurna ile operasyon olur mu. Biz geliyoruz kaçın demektir. Erdoğan'ın derdi Kandil falan değil, derdi seçim. Senin bunu meydanlarda oy devşirmek için yaptığını biliyorum. Siz İran ile anlaşmadan ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı ben biliyorum. Bunu siyaset için kullanmak yanlıştır. Erdoğan ve hükümeti ciddiyete davet ediyorum. Siyasete alet etmeleri orduyu yıpratır.

"FETULLAH GÜLEN USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ DEDİM"

Ben Fethullah Gülen'i usulüne uygun istemedi dedim. İstedik dediler. Muharrem İnce gelsin dosyaları ona açalım dediler. Arkadaşlarım 85 klasör dediklerine bakmayın dediler 27 klasör var dediler. İade talebiyle ilgili 7 dosya var bunların 4'ü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili.

"FETULLAH GÜLEN'İN İADE TALEBİ BAKANLIĞA GELMİŞ"

Fethullah Gülen'in iade talebi bakanlığa gelmiş, bakanlık niye 6 ay bekletmiş. Bu kararı kim vermiş. Polis meslek yüksek okullarının çalınma 8 Haziran 2015'te hazırlanmış 7 ay sonra verilmiş, neden?

"SUÇ TARİHİ 2011 DERSENİZ İNANDIRICI OLUR MUSUNUZ"

Bazı belgeleri elden verdik diyorlar. Bunları görmek istedik bunları da göstermediler. Bazı dosyalarda suç tarihi 2011'den başlıyor. Erdoğan'a göre milat kaçtı 17-25 Aralık 2013. Suç tarihini 2011 derseniz inandırıcı olur musunuz?

"BU DOSYALARI 6-7 AY NEDEN BEKLETTİNİZ"

Mayıs 2012'de beş milletvekili Fethullah Gülen'i ziyaret edecek, siz suç tarihini 2011 diyeceksiniz. Bülent Arınç-Fethullah Gülen görüşmesi 2013 yılında. Bu dosyaları 6-7 ay neden beklettiniz.

"ABD KESİN DELİL İSTİYOR"

ABD kesin delil istiyor. Darbeyi enişteden öğrenmişsin. Soruları çalanlarla Fethullah Gülen arasında kesin delil ortaya koy diyor ABD. Bunu koyamamışsın.

"EN CAN ALICI NOKTA 7 DOSYANIN BEKLETİLMESİDİR"

ABD, Adil Öksüz'ü elinden neden kaçırdın diyor. ABD ile hiç olmadığım kadar yakınız diyorsun ama ABD vermiyor, bu nasıl dünya liderliği. ABD vermek istemiyor, bunlar da almak istemiyor. Burada en can alıcı nokta 7 dosyanın bekletilmesidir.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM CUMHURBAŞKANI OLUNCA EMEKLİ EDERİM"

Muharrem İnce, apolet tartışmasıyla ilgili soruya, "Orada Erdoğan bayrağı övmüyor. siyasi rakibi Muharrem İnce'yi eleştiriyor, Paşa da alkışlıyor. Biz balkanları askerlerin siyasete girmesinden dolayı kaybettik. Sözümün arkasındayım Cumhurbaşkanı olunca emekli ederim. Erdoğan'ı alkışlaması beni yuhalaması demektir. O paşaların hakkını ben çok savundum. Türk ordusuna nasıl sahip çıktığımı çok iyi bilirler. Sahip çıkılması gerekiyorsa sahip çıkarım." dedi.