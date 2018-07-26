Muharrem İnce, ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesini Değerlendirdi: Bizleri Şaşırtmamalı

ABD'nin rahip Brunson davası üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir." dedi.

"YAPTIRIMLA TEHDİT EDİLEN BİR ÜLKE OLMAMIZ BİZLERİ ŞAŞIRTMAMALI"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından rahip Brunson konusu ile ilgili açıklama yaptı. ABD'nin Türkiye'ye karşı tehditlerini değerlendiren İnce, "Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump'ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı." ifadelerini kullandı.

"BİZ BU FİLMİ DENİZ YÜCEL OLAYINDA GÖRDÜK"

Deniz Yücel'in Almanya Başbakanı Merkel'in talebi ile tahliye edildiğini söyleyen İnce, "Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük." dedi.

"YARGIMIZIN KURUMSALLIĞINA İNANAN KALMADI"

Türk yargı sistemine ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, "Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan'la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır." açıklamasında bulundu.