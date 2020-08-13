Muharrem İnce: "4 Eylül'de yola çıkıyorum"
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Muharrem İnce: "4 Eylül'de yola çıkıyorum"

CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, bir basın toplantısı yaptı.

Muharrem İnce:
13.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:05

CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, bir basın toplantısı yaptı. Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar. Ben sordum; 'Ne yapıyorsunuz, bilgi verin' diye. Bana bilgi vermiyorlar. YSK'ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış. (2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum. 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı. Belgesi elimde. CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı' diyenlere sesleniyorum. CHP'nin iktidarı demek, bugünkü rejimde Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demektir. Bizim Genel Başkanın böyle bir iddiası var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. CHP Genel Seçimlerde çok başarılıydı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay'ı; bizi Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Aday çıkarmadılar. Ben yüreğimi açarak Kürt vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarımızı küçümsemiyorum ama aday çıkarmayarak AK Parti'yi düşürmek isteyen Kürtleri yok sayamayız. Muharrem İnce: "Ben şimdi Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na mı geçiyorum. 'Hayır'. Futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlamenter sistem başkadır, 50 artı 1 başkadır. Parlamenter sistemde bölme durumu vardır. 50 artı 1'de bölme yoktur. Söylenen sözler doğru değildir."(37'nci Olağan Kurultay'la ilgili) Biz çocuk muyuz. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Beni nereye oturttukları önemli değil. Sokağa çıktığımda milletin gönlünde neredeyim önemli olan bu. Benim arkadaşlarım buna çok kızdı ama ben hiç takmadım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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