Muharrem İnce: "4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız ve memleket... Muharrem İnce: "4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız ve memleket hareketini başlatacağız" -"İlerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız İsmet İnönü, kurultaylarda günlerce kurultayı takip etmiştir.

Muharrem İnce: "4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız ve memleket hareketini başlatacağız"

-"İlerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız İsmet İnönü, kurultaylarda günlerce kurultayı takip etmiştir. Şu anki Genel Başkanımız ise kendi konuşmasını yapmış ve alanı terk etmiştir"

-"CHP'den ayrılırken dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım"

-"Türkiye'nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sarılarak sahip çıkmakla olur. Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeninin yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki seçimlerde 50 artı 1 de mümkündür"

-"Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır"

-"4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız ve memleket hareketini başlatacağız. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacak. Hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Irk, dil, din ayrımına şiddetle karşı çıkacaktır"

-"Bütün bu anlattıklarım bir Cumhuriyet öğretmenin anlattıkları değildir. Bunun için de milletin talepleri de vardır. Çok kısa sürede sizlere tanıtacağım alanında uzman memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımızla birlikte yollara düşeceğiz"

ANKARA - Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İHA